What is a Teacher? A birthday tribute to Lois David Meade, Jan. 17, 2020

A Teacher Is….
A GOOD STUDENT – OF HUMAN NATURE, ACADEMICS, OR BOTH
LOIS’ SENIOR PHOTO, CHS
A STAFF MEMBER OF THE SCHOOL NEWSPAPER
A MEMBER OF THE CHS LIBRARY CLUB
A Teacher Is….
—-AN OPENER OF DOORS—-
—-TAKING TURNS…LISTENING….BEING PATIENT—-
—-GIVING RESPECT, RECEIVING RESPECT IN RETURN—-
—-WITH LIBERTY AND JUSTICE FOR ALL—-
—-KEEPING CHILDREN SAFE FROM HARM—-
—-SHAPING YOUNG LIVES—-
—-TAKING PRIDE IN BEING PROFESSIONAL—-
—-BEING A FRIEND—-
With best wishes on your birthday, Lois, from the Clinch Valley Times!