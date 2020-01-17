What is a Teacher? A birthday tribute to Lois David Meade, Jan. 17, 2020

A Teacher Is….

A GOOD STUDENT – OF HUMAN NATURE, ACADEMICS, OR BOTH

Lois Meade 01

LOIS’ SENIOR PHOTO, CHS

Lois Meade 02

A STAFF MEMBER OF THE SCHOOL NEWSPAPER

Lois Meade 04

A MEMBER OF THE CHS LIBRARY CLUB

A Teacher Is….

—-AN OPENER OF DOORS—-

Lois Meade 05

Lois Meade 07

—-TAKING TURNS…LISTENING….BEING PATIENT—-

NimoFilm_418 Lois David CES—-GIVING RESPECT, RECEIVING RESPECT IN RETURN—-

NimoFilm_417 Lois David CES

—-WITH LIBERTY AND JUSTICE FOR ALL—-

Lois Meade 08

—-KEEPING CHILDREN SAFE FROM HARM—-

NimoFilm_1944 ST. Paul Baptist Church - Lois David

—-SHAPING YOUNG LIVES—-

NimoFilm_3310 Russell County Fair - Lois Meade 1985

—-TAKING PRIDE IN BEING PROFESSIONAL—-

Senior Citizens - Old Courthouse 10-24-12 a

—-BEING A FRIEND—-

With best wishes on your birthday, Lois, from the Clinch Valley Times!

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.